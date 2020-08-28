«التعاوني للثروة المائية»: أنشأنا صندوقًا لدعم منتجي ومستزرعي أسماك البلطي

قال محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، إنه لم يكن لفيروس كورونا المستجد تأثيرا مباشرا على الصيادين، ومعظمهم يمارس عمله بشكل طبيعي.وأضاف الفقي في تصريح لـ"الدستور" أن الاتحاد انتهى من تأسيس صندوق مخصص لسمكة البلطى مخصص لإجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتجويد وتحسين خواص منتجات أسماك البلطى بكل أصنافه، لافتا إلى أنه سيتم ضخ أموال من الصندوق لصالح دعم منتجي ومستزرعي أسماك البلطى.