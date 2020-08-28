رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفينة حربية أمريكية تبحر قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:04 م
سفينة حربية أمريكية
سفينة حربية أمريكية
وكالات
طباعة
أعلنت البحرية الأمريكية أن إحدى سفنها الحربية أبحرت بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في تحد لإعلان بكين أحقيتها بالسيادة على هذا الممر المائي الغني بالموارد، ما استدعى تحذيرا من الجيش الصيني.

وجاء هذا التحرك الخميس بعد يوم من إطلاق الصين صواريخ بالستية في البحر الجنوبي كجزء من تدريبات عسكرية مستمرة، ما أدى إلى توتر شديد بين واشنطن وبكين.

وتجري الولايات المتحدة بانتظام "عمليات حرية الملاحة" في هذه المنطقة متحدية مطالب الصين بالسيادة عليها.

وقال أسطول البحرية الأمريكية في المحيط الهادي في بيان، إن المدمرة "يو إس إس موستين" التي تحمل صواريخ موجهة أبحرت الخميس "بالقرب من جزر باراسيل لضمان بقاء ممرات الشحن الحيوية في المنطقة حرة ومفتوحة".

واتهم الجيش الصيني الجمعة السفينة الأمريكية بدخول "المياه الإقليمية للصين" بالقرب من الجزر "دون إذن".

وقال المتحدث العسكري الصيني لي هوامين، إن قوات بلاده تتبعت السفينة الحربية ثم أنذرتها بضرورة المغادرة.

وسعت الصين في السنوات الأخيرة بقوة لتعزيز مطالبها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي، حيث حولت الشعاب المرجانية الى جزر أقامت عليها قواعد عسكرية ومهابط طائرات وموانئ.

وهناك أيضا مطالب مقابلة لفيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان بالسيادة على مناطق في بحر الصين الجنوبي الذي تمر من خلاله تجارة دولية بقيمة تريليونات الدولارات سنويا.

وتصاعد التوتر هذا الأسبوع في منطقة محاذية لجزر باراسيل، التي تطلق عليها بكين اسم شيشا، حيث يجري الجيش الصيني مناوراته.

واتهمت بكين الثلاثاء واشنطن بإرسال طائرة تجسس من طراز "يو-تو" الى منطقة يحظر فيها الطيران بهدف تعطيل تدريباتها العسكرية التي شملت إطلاق صواريخ بالستية.

واتهم البنتاغون في بيان بكين بـ"زعزعة استقرار الوضع في بحر الصين الجنوبي"، منتقدا المناورات واستخدام الصواريخ البالستية في التدريبات.

واعتبر الجيش الصيني الجمعة أن الولايات المتحدة "تثير الاضطرابات بشكل متكرر في بحر الصين الجنوبي"، وحضها على "الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الاستفزازية".

موضوعات متعلقة

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

المتهم بـ«مذبحة كفرالدوار»: الأم رفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها

الصور

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

الأكثر قراءة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

وفاة طبيب بمستشفى زفتى العام متأثرًا بكورونا

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

نجم الساعة

«روشتة الموت».. أطباء يحذرون من الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية

منوعات

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

أسباب مذهلة ستدفعك لتناول البصل

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

«قاهرة من ضباب».. جديد الكاتبة سمية الألفي

«في الرواية انسى إلهام».. حلقة جديدة من «الريجيم الروائي» اليوم

«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس

إقبال جماهيرى على سهرات مسرح الهناجر