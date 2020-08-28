«إرادة جيل»: القبض على محمود عزت صفعة قوية على وجوه الإخوان

وجه تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية تحية تقدير وإشادة باسم أعضاء وقيادات حزب إرادة جيل لرجال الشرطة المصرية، وخاصة قطاع الأمن الوطنى للقبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت.وقال تيسير مطر، إن هذه الضربة الأمنية القوية تؤكد قدرة أجهزة الأمن المصرية بقيادة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على الوصول إلى الإخوان الإرهابيين الهاربين حتى تقتص العدالة منهممعتبرًا القبض على محمود عزت بمثابة صفعة قوية على وجوه قيادات تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية فى الداخل والخارج ولجميع التنظيمات والجماعات التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.وأضاف أن العيون الساهرة من الأجهزة الأمنية المصرية سوف تستمر فى جهودها الناجحة فى التصدى للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي.ووجه "مطر" تحية قلبية للأجهزة الأمنية على التزامها بالدستور والقانون حتى فى القبض على الإرهابيين حيث استأذنت نيابة أمن الدولة العليا وتم مداهمة الشقة وضبط الإخوانى، مؤكدًا خطورة الإرهابى محمود عزت خاصة أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.وقال إن القيادى الإرهابى محمود عزت كان المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخوانى الإرهابى والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التى ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013، وحتى ضبطة والتى كان من أبرزها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015 وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.وحادث اغتيال الشهيد أركان حرب العميد عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016 ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016، إضافة الى حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتى أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين وأكد ان الارهابى محمود عزت كان يشرف على الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام وتولى مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته واطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها فى لإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية معربا عن ثقته التامة في قدرة الأجهزة الأمنية بصفة عامة وجهاز الأمن الوطنى بصفة خاصة على مواصلة النجاح فى القبض على الخلايا الإرهابية لجماعة الإخوان الإرهابية.