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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض «أمل حياتى» على منصة watch it.. غدًا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:25 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
منار إبراهيم
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تنطلق أولى حلقات حكاية "أمل حياتي" الذي تخوض بطولته الفنانة حنان مطاوع مساء غد السبت على منصة watch it الإلكترونية، بالتزامن مع عرضه على شاشة قنوات dmc.

تعتبر "أمل حياتي" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" الذى يضم أكثر من حكاية وكل قصة مختلفة عن الأخرى،وتعرض على شاشة قناة "dmc" في تمام الساعة الثامنة مساءً بدءًا من السبت المقبل، على أن تعاد على شاشة dmc دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن، وتعتبر الحكاية ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا» الذي يضم أكثر من قصة في آن واحد.
عرض «أمل حياتى» على منصة watch it.. غدًا
عرض «أمل حياتى» على منصة watch it.. غدًا

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