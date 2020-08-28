«التضامن» ترد على واقعة اغتصاب طفلة بدار أيتام مصر القديمة

قال الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تحركت على الفور لبحث ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول أنباء تفيد بجريمة اغتصاب طفلة في دار أيتام جمعية "مبرة المرأة الجديدة" بمنطقة مصر القديمة، على يد طباخ الجمعية.وأوضح "العقبي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك لجنة ضبطية قضائية تحركت من الوزارة وحررت محضرًا في قسم مصر القديمة ومازالت تتابع إجراءات التحقيق.وأضاف أن اللجنة تحركت لقسم الشرطة بصحبة عدد من بنات دار الأيام والمشرفين، لتقديم بلاغ ضد الطباخ المتهم.وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنباء تفيد بجريمة اغتصاب لطفلة في دار أيتام بمنطقة مصر القديمة، على يد طباخ الجمعية.