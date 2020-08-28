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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الصينى يطرد مدمرة أمريكية من منطقة المناورات الصينية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:46 ص
المناورات الصينية
المناورات الصينية
وكالات
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أعلن الجيش الصيني عن طرد القوات الصينية مدمرة أمريكية من منطقة تجري فيها مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية عن المتحدث باسم قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الصيني قوله، إن مدمرة "USS Mustin" الأمريكية دخلت المياه الإقليمية الصينية قرب جزر شيشا (التسمية الصينية لجزر باراسيل المتنازع عليها).

وأضاف المتحدث أن قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية نشرت قوات بحرية وجوية في المنطقة لتحديد هوية السفينة وإنذارها بضرورة المغادرة.

واتهم المسؤول الصيني الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي وتهديد السيادة الصينية ومصالح بكين الأمنية، بالإضافة إلى الإخلال بحرية الملاحة الدولية في المنطقة.

يذكر أن الصين تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي، بالقرب من جزر باراسيل التي تسيطر عليها الصين ويدور الجدل بشأنها بين بكين وتايوان وفيتنام.

ونفذت الصين خلال المناورات إطلاق صواريخ بالستية مما أثار قلق واشنطن، التي اتهمت الصين بـ"زعزعة الاستقرار" في المنطقة.

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