البنتاجون يتهم بكين بارتكاب أعمال «مزعزعة للاستقرار»

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أن اختبارات إطلاق الصواريخ البالستية الصينية في بحر الصين الجنوبي تهدد السلام والأمن في المنطقة.وذكرت البنتاجون في بيانها إن "تصرفات" بكين، بما في ذلك التجارب الصاروخية، مؤكدة: "تزيد من زعزعة استقرار الوضع في بحر الصين الجنوبي".