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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«غرفة القاهرة» تكشف سبب استقرار الأسعار بسوق الخضروات

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:43 م
شعبة الخضروات والفاكهة
شعبة الخضروات والفاكهة
دعاء أبو العزم
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رفعت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، تقريرها الأسبوعي إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول ؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق، وهو ما يحدث حاليًا، ولذلك السوق يعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف كل الجهات على هدف واحد، وهو المصلحة العامة.

وأكّد "العربي" أن توافر معروض الخضروات والفاكهة أو أي سلع أخرى بالسوق يأتي نتيجة تعاون كل الجهات، والسعي إلى زيادة معروضها وتنوع منافذ عرضها، والمتابعة اليومية للحركة التجارية من قبل الغرف التجارية على مستوى الجمهورية وشعبها النوعية المختلفة.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، إن توافر المعروض من كل الأنواع سواء الخضروات أو الفاكهة انعكس إيجابيًا على الأسعار، وجعلها تنخفض في معظم الأصناف في الفترة الأخيرة، وبالتالى استقر السوق بشكل ملحوظ.

وأشار "النجيب" إلى أن التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية رفع معدلات المعروض بالسوق مقابل الطلب، وهو الأمر الذي نسعى إليه جميعًا بالتنسيق مع كل الجهات للحفاظ على اتزان السوق، مُتوقعًا استمرار حالة الاستقرار بسوق هذا القطاع في ظل حرص كل الجهات على توافر السلع وزيادة معروضها بالسوق.

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