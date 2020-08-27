المخرج كريم الشناوى يتعاقد على «بدر البدور» لـ روبى

تعاقد المخرج كريم الشناوي بشكل رسمي على إخراج مسلسل الفنانة روبي الجديد «بدر البدور»، وذلك بعد اعتذار المخرج محمد ياسين لانشغاله بمسلسل "الجماعة 3"مع الكاتب الكبير وحيد حامد.وعلمت "الدستور" أن الشناوي من المقرر أن يعقد جلسة عمل مع الكاتبة مريم نعوم ومسئولي الشركة المنتجة؛ للوقوف على تفاصيل المبدئية للمسلسل وبدء ترشيح الأبطال.وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الصعيدية، وتدور أحداثه في الفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية.على جانب آخر، تواصل روبي تصوير مشاهدها في فيلم «واكل دماغها»، حيث أوشكت على الانتهاء من 50٪ من مشاهدها في الفيلم الذي تأجل تصويره أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، ويشاركها في البطولة أحمد فهمي، مايان السيد، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد الجندي.