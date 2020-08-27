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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تاجر عملة بحجم تعاملات 2.5 مليون جنيه في سوهاج

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:40 م
ضبط تاجر عملة
ضبط تاجر عملة
مريم جبل- عمرو المزيدي
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واصلت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد القائمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ونجحت في ضبط نشاط إجرامي فى هذا المجال، وبلغ حجم تعاملاته 2.5 مليون جنيه طبقًا للفحص المستندي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

و أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام عامل، متواجد حاليا بإحدى الدول العربية، وشقيقه "عاطل" مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثاني بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي 2 مليون و500 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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