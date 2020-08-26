«الداخلية» تضبط 2888 سائقا لعدم ارتداء الكمامة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2888 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.جاء فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.