منوفى يغتصب ابنته 3 سنوات قبل أن تكتشف جريمته

باشرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية تحقيقاتها في واقعة اغتصاب أب لابنته الطفلة من الدبر والبالغ عمرها 15 سنة، لمدة 3 سنوات في مدينة سرس الليان بالمحافظة بعد ضبط الأب.واعترف الأب بارتكاب الواقعة في التحقيقات، خاصة مع تعرض الابنة للإيذاء نتيجة الاعتداء الجنسي عليها والذي قام به الأب.وكانت قد تمكنت مديرية أمن المنوفية بقيادة اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، من القبض على أب اغتصب ابنته الطفلة لمدة 3 سنوات في مدينة سرس الليان، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة القسم.