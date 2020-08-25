كريم كمال: يجب على بباوى تقديم اعتذار قبل إعلان عودته للكنيسة

قال الكاتب والباحث كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إن البيان الذي صدر أمس عن الأنبا روفائيل، أوضح كثيرا من الحقائق امام الرأي العام بخصوص موضوع الدكتور جورج حبيب بباوي.وأضاف رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، في تصريحات لـ"الدستور "، أن البيان والتوثيق للاتصالات الذي عرضه نيافة الأنبا روفائيل يوضح أن الدكتور جورج بباوي هو صاحب المبادرة وأن هناك أمورا تم الاتفاق عليها، وهي أن يقدم الدكتور جورج اعتذارًا للمجمع ويصدر بيانًا بذلك، ولكن حسب ما يتضح من بيان الأنبا روفائيل انه لم ينفذ ذلك حتى الآن.وتابع " كمال": "إن باب التوبة مفتوح للجميع وإذا كان بالفعل الدكتور جورج نادم على الأخطاء اللاهوتية وإهانته لآباء الكنيسة، فيجب عليه تقديم اعتذار وتوضيح يرسل للمجمع المقدس مع طلب رجوع للكنيسة القبطية، لأنه هو من فصل نفسه عنها بانضمامه للكنيسة الإنجليكانية، وفي هذه الحالة بكل تأكيد سوف يكون مرحبا به، من الجميع ولكن في حالة عدم فعل ذلك فلا يحق لأي أحد إعادة الدكتور جورج للكنيسة القبطية.وتساءل: "هل فعلا تمت مناولة الدكتور جورج قبل أن يكتب أي رسالة للمجمع وخصوصا أنه في حالة صحية تسمح له بذلك، بدليل أنه كتب على موقعه بخصوص هذا الموضوع؛ فأتمنى أن نجد ردا من الكنيسة على ذلك، وخصوصا أن الأنبا روفائيل في البيان، قال إنه لا يعلم شيئا عن موضوع تناول الدكتور جورج من الأسرار المقدسة".