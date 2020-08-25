وزير الخارجية البريطاني: حزب الله يشكل خطرًا على الأمن في لبنان

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، عن أن حزب الله يشكل خطرًا على الأمن في لبنان، لافتًا إلى أن المنطقة بحاجة لمعاهدات سلام عدة.وأكد راب أن إيران تمثل خطرًا على المنطقة بسبب الأذرع التي تدعمها، وفقًا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز عربية".وحول اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، أعلن راب عن ترحيب بلاده بتلك الخطوة.ومن المقرر أن يقوم راب بزيارة فلسطين خلال الأسبوع الجاري لإحياء عملية السلام، من خلال إجراء محادثات مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.