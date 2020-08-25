رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية البريطاني: حزب الله يشكل خطرًا على الأمن في لبنان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:55 ص
دومينيك راب
دومينيك راب
مروة عنبر
طباعة
أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، عن أن حزب الله يشكل خطرًا على الأمن في لبنان، لافتًا إلى أن المنطقة بحاجة لمعاهدات سلام عدة.

وأكد راب أن إيران تمثل خطرًا على المنطقة بسبب الأذرع التي تدعمها، وفقًا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز عربية".

وحول اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، أعلن راب عن ترحيب بلاده بتلك الخطوة.

ومن المقرر أن يقوم راب بزيارة فلسطين خلال الأسبوع الجاري لإحياء عملية السلام، من خلال إجراء محادثات مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق في مخزن أخشاب بنصر الدين في الجيزة

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

وليد سليمان يرد على بيان الزمالك: « لم أعتذر»

اللحظات الأخيرة في «جريمة فيرمونت»: هددوا بفضح هوية الضحية (فيديو)

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

الطفلة المعجزة «فيروز».. استغلها أنور وجدى لتعويض غياب ليلى مراد

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

طلب من الآخر مراقبتها فوقع فى غرامها.. أغرب الرجال فى حياة سميحة أيوب

حظ إسماعيل ياسين الأسود.. عاش فقيرًا ومات قبل تكريم السادات

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

طبيب يوضح سبب خطورة تنظيف الأذن

7 نصائح لتحسين مناعة الأطفال ضد كورونا

استطلاع رأي: غالبية الروس لا يخشون الإصابة بكورونا

«تركت منزلى».. آرثر ميلو يودع برشلونة بمقطع فيديو مؤثر

مقالات الرأي
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
المزيد

الثقافة

مناقشة «تطوير صناعة النشر» و«الهوية الوطنية» بالأعلى للثقافة.. اليوم

صفاء عبدالمنعم تناشد وزيرة الثقافة واتحاد الكتاب للتدخل لعلاج أمجد ريان

«اقتصاديات هجرة الكفاءات النيجيرية» ندوة بالأعلى للثقافة

«سينما مصر» عرض يناقش الهوية المصرية ومكوناتها