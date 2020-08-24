كثافات مرورية متحركة بشوارع القاهرة والجيزة
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:58 ص
شيماء حسينطباعة
شهدت محاور القاهرة والجيزة، كثافات مرورية متحركة في بعض الأماكن، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية و الكباري والمحاور الرئيسية.
كثافات مرورية متوسطة أعلى دائري السلاموظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.
كثافات مرورية متحركة بكوبري أكتوبروشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية متحركة للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولًا إلى المنصة.
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