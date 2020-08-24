مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24-8-2020 فى المحافظات

تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24-8-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء».وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24-8-2020محافظة القاهرة: (الفجر 3:56 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:33 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:48 م).الإسكندرية: (الفجر 3:59 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:39 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:56 م).الإسماعيلية: (الفجر 3:51 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:29 م، المغرب 23: 6 م، العشاء 7:45 م).بورسعيد: (الفجر 3:49 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:30 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:46 م).شرم الشيخ: (الفجر 3:49 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 3:18 م، المغرب 6:12 م، العشاء 7:31م).أسوان: (الفجر 4:37 ص، الظهر 12:27 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:50م، العشاء 8:06م).سوهاج: (الفجر 4:02 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:27 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:39 م).مرسى مطروح: (الفجر 4:09 ص، الظهر 12:13 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:44 م، العشاء 8:07م).