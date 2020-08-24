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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24-8-2020 فى المحافظات

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:06 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24-8-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24-8-2020

محافظة القاهرة: (الفجر 3:56 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:33 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:48 م).

الإسكندرية: (الفجر 3:59 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:39 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:56 م).

الإسماعيلية: (الفجر 3:51 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:29 م، المغرب 23: 6 م، العشاء 7:45 م).

بورسعيد: (الفجر 3:49 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:30 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:46 م).

شرم الشيخ: (الفجر 3:49 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 3:18 م، المغرب 6:12 م، العشاء 7:31م).

أسوان: (الفجر 4:37 ص، الظهر 12:27 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:50م، العشاء 8:06م).

سوهاج: (الفجر 4:02 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:27 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:39 م).

مرسى مطروح: (الفجر 4:09 ص، الظهر 12:13 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:44 م، العشاء 8:07م).

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