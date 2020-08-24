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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على المستفيدين من العلاوات الخمس

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:27 ص
علاوات
علاوات
ولاء جمال
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أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة قامت بتشكيل عدة لجان لدراسة موقف القطاع الخاص من العلاوات الخمسة وفى مقدمتها المؤسسات الصحفية.

وترصد " الدستور" عدد المؤسسات وكذلك عدد المستفيدين من العلاوات الخمسة بناء على تشكيل لجان الفحص وهى:-

- إجمالي من سيتم صرف العلاوات الخمس من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية ومن سقطوا من القطاع الحكومي والصرف الشهر المقبل ويبلغ عددهم 60 ألف مستفيد، وسيتم أيضا صرف فارق المعاشات عن هذه العلاوات عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر

- عدد 7203 مستفيد من صرف العلاوات الخمس لانطباق الشروط عليهم فى المؤسسات الصحفية، هما الأهرام والأخبار ودار الهلال ودار المعارف وكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع وشركة التوزيع المتحددة، وروز اليوسف.

- دراسة موقف 232 منشأها من القطاع الخاص فيما يتعلق بالعلاوات الخمس، وتبين أن منهم 77 منشأة لا يتوافر شروط استحقاق العلاوات الخمس لهم وعدد 64 منشأة لديهم 24022 ألف مستفيد من العلاوات الخمس، وسيقومون بصرف الدفعة الأولى أول سبتمبر أيضا.

- 90 منشأة تقوم الهيئة بالمتابعة معهم منذ 3 أسابيع وفى حالة تقديم كافة المستندات والتأكد من توافر شروط الاستحقاق للعلاوات الخمس سيتم الصرف لهم.

- إدراج من سقطوا من صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس من أصحاب المعاشات من القطاع الحكومي، وعددهم 27 ألف حالة وسيتم الصرف لهم جميعا اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل.


٢٥ مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع التأمينات

وقال اللواء جمال عوض فى تصريحات صحفية خلال انعقاد مؤتمر اعلان استراتيجية الهيئة الفترة القادمة، إن نظام التأمينات فى مصر هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطي ٢٥ مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع منافذ الهيئة، مضيفا أن التحدي الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.

حل مشكلة المدد التأمينية

وأشار إلى أن هناك إصلاحات ستتم وسوف يلمسها أصحاب المعاشات قريبا منها حل مشكلة المدد التأمينية خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن خدمات وامتيازات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

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