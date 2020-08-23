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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«محترمش جمهوره».. هجوم على بيومى فؤاد بسبب غيابه عن ندوة بقصر السينما

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:41 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
محمد مجدي
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بدأت منذ قليل ندوة الفنان بيومي فؤاد بقصر السينما برئاسة الناقد طارق الشناوي الذي يدير الندوة، حيث فوجئ الأخير بعدم حضور بيومي للندوة وهو ما أثار استياءه.

وقال الشناوي - خلال الندوة - "أشكر كل من حضر الندوة لكي يسمع ويرى بيومي فؤاد، لكنه لم يحترم الندوة تمامًا".

وتابع: "لا يوجد أعذار تمامًا لعدم حضوره بهذه الطريقة، فقد تم الاتفاق معه على الحضور دون إجباره بل باقتراحاته أيضًا".

ويأتي اللقاء ضمن برنامج "نجم وندوة"، ويعقب الندوة عرض فيلمه "الكويسين" بإدارة ندوة للناقد الكبير طارق الشناوي.

فيلم "الكويسين" تدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائي متخصص في النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزي في منزل عائلة "الكويسين".
«محترمش جمهوره».. هجوم على بيومى فؤاد بسبب غيابه عن ندوة بقصر السينما
«محترمش جمهوره».. هجوم على بيومى فؤاد بسبب غيابه عن ندوة بقصر السينما

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