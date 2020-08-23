التخطيط توضح أهمية مركز رصد مخالفات البناء عبر الأقمار الصناعية

قال المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشئون التحول الرقمي، إن المركز الذي افتتحته الحكومة المصرية لرصد مخالفات البناء عبر الأقمار الصناعية، هو نتاج تعاون وثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وإدارة المساحة العسكرية، لمشروع تكامل البنية المعلوماتية الأساسية لصالح منظومة المصرية.وأضاف عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن مشروع مركز رصد المخالفات بالأقمار الصناعية، اعتمد على محورين غاية في الأهمية، أولهما تصوير الأقمار الصناعية لمجموعة من الصور الفضائية التي بناءًا عليها يتم عمل التحليلات اللازمة.وأكمل: "المشروع يوفر يوميًا دقة لمصر حتى 3 متر، ما نتج عنه معرفة كل تغير يحدث يوميًا على الأرض من أي أعمال خرسانية تتم، لرصد أي تغييرات تحدث وعمل تقارير لحظية بها، من معرفة النقطة التي حدث فيها التغيير، ونوع التغيير الذي حدث".