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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل شخص وإصابة 4 فى 3 انفجارات بكابول

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:46 ص
انفجار بكابول
انفجار بكابول
وكالات
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أكدت الشرطة الأفغانية وقوع ثلاثة انفجارات في كابول صباح اليوم السبت، أسفرت عن مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة أربعة آخرين، من بينهم مدني، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التليفزيونية الأفغانية اليوم.

ووقع الانفجار الأول حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا بمنطقة "ساراك-اي-ناو" بمنطقة الشرطة الخامسة في كابول، طبقا لما ذكرته شرطة كابول في بيان.

وأضافت الشرطة أن الانفجار استهدف مركبة خاصة، حيث قتل أحد أفراد قوات الأمن وأصيب اثنان آخران، من بينهم مدني.

وتابعت الشرطة أن الانفجار الثاني وقع في منطقة "هانجارها راوندابوت" في منطقة الشرطة الـ15 في كابول حوالي الساعة السابعة و20 دقيقة صباحا، مما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة.

وأضاف البيان أن الانفجار استهدف مركبة تابعة للشرطة.

ووقع الانفجار الثالث بمنطقة "كومباني" في منطقة الشرطة الخامسة في كابول ولم يسفر عن وقوع ضحايا، طبقا للبيان.

يأتي ذلك في أعقاب زيادة كبيرة في انفجارات العبوات الناسفة في كابول، التي تستهدف في الغالب مركبات تابعة لقوات الأمن.

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