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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للطيران» تسير 6 رحلات للمدن السياحية الداخلية.. اليوم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:14 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الجمعة، 6 رحلات جوية إلى المدن السياحية الداخلية، حيث يتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف.

وتشهد الرحلات الداخلية التي تسيرها الشركة الوطنية إلى المطارات السياحية المصرية خلال الآونة الأخيرة، زيادة نسبية في الحركة الركابية، حيث يحرص آلاف المصريين والعرب والأجانب المقيمين بالقاهرة، على السفر إلى مدن الغردقة وشرم الشيخ وطابا للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ الساحلية الجميلة التي تتميز بها تلك المدن.

ومن جانبها، تطبق السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي إجراءات الوقاية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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