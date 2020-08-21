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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن «غاضبة» من قتل نشطاء معارضين فى العراق

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:55 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن "غاضبة" من قتل نشطاء المجمتع المدني في العراق والهجمات على المتظاهرين في بغداد والبصرة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" جاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس: "ندعو الحكومة العراقية لاتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة المليشيات والخارجين عن القانون والعصابات الإجرامية التي تهاجم العراقيين الذين يتمتعون بحقهم في التظاهر السلمي".

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد دانت اغتيالات النشطاء في العراق، مؤكدة أنها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.

وشهدت محافظة البصرة في جنوبي العراق خلال الأيام الأخيرة عمليات اغتيال لنشطاء في الحراك الشعبي، فيما أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرارات أقال بموجبها عددا من القيادات الأمنية في المحافظة.

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