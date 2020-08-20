«البنتاجون» يجيز استخدام طائرات مسيرة بديلة لأنظمة صينية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، إن الإدارة الاتحادية وافقت على شراء طائرات مسيرة من خمس شركات أمريكية اعتبارًا من سبتمبر، لإتاحة خيار آمن بعد حظر استخدام الطائرات المسيرة الصينية الصنع.وأضافت الوزارة، فى بيان، أن الشركات الخمس التى ستكون طائراتها المسيرة متاحة هي: أولتيفيان وباروت وسكايديو وتيل وفانتدج.وقالت، إن شراء هذه الطائرات يأتى امتثالًا لقانون يحظر على الجيش الأمريكي شراء أنظمة جوية مسيرة صينية الصنع.وقال مايك براون، مدير وحدة الابتكار الدفاعي بالوزارة في بيان: "نحتاج بديلًا للطائرات المسيرة الصغيرة الصينية الصنع"، مضيفًا «أن الموافقة على منتجات الشركات الخمس تعزز جدوى هذه القدرة على الأمد الطويل بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا".كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أثارت مخاوف بشأن إمكانية إقدام الصين على اختراق أنظمة الطائرات المسيرة التي تستخدمها الإدارة، وذلك بغرض التجسس.