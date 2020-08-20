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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بيومى فؤاد ودلال عبدالعزيز يخططان لجواز دنيا سمير غانم فى «تسليم أهالى»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:42 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
محمد قدري
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استقرت النجمة دنيا سمير غانم وطاقم عمل فيلمها الجديد «تسليم أهالي» على بدء تصوير الفيلم خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل؛ بعد انتهاء الإجازات الصيفية التي يقضيها الفنانون بالمناطق الساحلية.

واختارت دنيا فكرة الفيلم، وتم اختيار اسم "تسليم أهالي" نظرا لوجود خطط كوميدية من الفنان بيومي فؤاد والفنانة دلال عبدالعزيز اللذين يخططان من أجل إتمام زيجة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، حيث يحاول كل طرف التهرب منها، حتى يستطيعا في النهاية إتمام الزواج.

"تسليم أهالي" يدور في إطار كوميدي، ومن المقرر عرضه في عام 2021، ويسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما لدنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز ومحمد أوتاكا، على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف، منهم إيمي سمير غانم وآخرون.

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