حفل للإنشاد الدينى يحييه محمود التهامى بـ «الصيف الدولى»

ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر٬ الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية ويستمر حتى 29 أغسطس الجاري٬ يستقبل المسرح المكشوف بالمكتبة٬ في التاسعة من مساء اليوم الخميس حفلًا للإنشاد والمديح النبوي٬ والذي يحييه نقيب المبتهلين والمنشدين٬ الشيخ محمود التهامي بمزيج جديد وأجواء جديدة وشكل موسيقي جديد.ويتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل ما أنشد "التهامي"، نذكر منها: أسوتي وملاذي٬ سيدنا النبي٬ رسمتك يا حبيبي في خيالي٬ يا سيد السادات٬ يا خير خلق الله٬ لا في سماء الحب روحي ترقص نشوة٬ أبا الزهراء٬ يا رسول الله٬ صرخة بغداد٬ تولي الرسول أمرنا٬ شرفتنا بالمصطفى يا خالقي٬ سلامي على المختار، وغيرها.يشار إلى أن "التهامي" نجل الشيخ ياسين التهامى ولد بمحافظة أسيوط، وتعلم الإنشاد على يد المنشد المعروف الشيخ العارف بالله الليثي بن كحول.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.