رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد إعلان «الهضبة» تعاونه مع نتفليكس.. دينا الشربيني تتصدر تويتر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:26 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
ريم محمود
طباعة
تصدرت الفنانة الشابة دينا الشربيني، تريند تويتر، وذلك عقب إعلان تعاون نتفليكس مع عمرو دياب، في عمل درامي، وتنوعت التغريدات على تويتر بشأن دينا الشربيني.

وقال أحد المعلقين على "تويتر": "في كلام إن المسلسل هيكون 15 حلقة وبطولة دينا الشربيني، وتدور أحداثه أن شابة تقع في حب مطرب مشهور، مدة الحلقة 60 دقيقة بالتتر، وإنتاج شركة عالمية أمريكية، عمرو دياب الصيف دا ماشي بمبدأ يا أرض اتهدي ما عليكي قدي".

بينما قال بيشوي، في تغريدة له: "دينا الشربيني جددت دم عمرو دياب وحطت فيه حماس أكثر"، فيما قالت "سها" مغردة أخرى: "أنا عايزة أبوس دينا الشربيني عشان مروقة عمرو دياب، وبيعملنا كل شوية أغنية جامدة ومفاجآت".

‏وكان الفنان عمرو دياب، قد كتب في تغريدة له على تويتر: "سعيد جدًا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًا مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من 193 مليون متابع، في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد (صنع في مصر)، ويستمتع به العالم بأكمله".
دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التلفزيون بيفوّل عليا».. كيف تسبب «الشعراوي» في إذاعة خبر وفاة فريد شوقي بالخطأ

الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات الشيوخ

المخابز تنتج بنقص 30 جرامًا.. «التموين» تكشف كواليس قرار خفض وزن الخبز

«الأوقاف» تعلن عودة صلاة الجمعة بشروط

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات الشيوخ

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

اكتشاف سر جديد للدماغ البشري

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
المزيد

الثقافة

طموم: أزمة كورونا جعلتنا نبحث سؤال المستقبل في الموسيقى

خالد عكاشة: مجلة «تقديرات مصرية» يحررها شباب جاد

فريق مجلة «تقديرات مصرية»: تهتم بالشأن الداخلي

«هيئة الكتاب»: مكتبة الأسرة ستعود لمكانتها.. و٢٠ إصدارًا جديدًا