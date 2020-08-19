بعد إعلان «الهضبة» تعاونه مع نتفليكس.. دينا الشربيني تتصدر تويتر

تصدرت الفنانة الشابة دينا الشربيني، تريند تويتر، وذلك عقب إعلان تعاون نتفليكس مع عمرو دياب، في عمل درامي، وتنوعت التغريدات على تويتر بشأن دينا الشربيني.وقال أحد المعلقين على "تويتر": "في كلام إن المسلسل هيكون 15 حلقة وبطولة دينا الشربيني، وتدور أحداثه أن شابة تقع في حب مطرب مشهور، مدة الحلقة 60 دقيقة بالتتر، وإنتاج شركة عالمية أمريكية، عمرو دياب الصيف دا ماشي بمبدأ يا أرض اتهدي ما عليكي قدي".بينما قال بيشوي، في تغريدة له: "دينا الشربيني جددت دم عمرو دياب وحطت فيه حماس أكثر"، فيما قالت "سها" مغردة أخرى: "أنا عايزة أبوس دينا الشربيني عشان مروقة عمرو دياب، وبيعملنا كل شوية أغنية جامدة ومفاجآت".‏وكان الفنان عمرو دياب، قد كتب في تغريدة له على تويتر: "سعيد جدًا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًا مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من 193 مليون متابع، في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد (صنع في مصر)، ويستمتع به العالم بأكمله".