ضبط 1488 لتر خل «فاسد» في المحلة

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في الغربية من ضبط 1488 لتر خل طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل أحد المخازن بنطاق الإدارة الصحية أول المحلة الكبرى، وذلك قبل بيعها للمواطنين داخل مركز ومدينة المحلة الكبرى.ووجّه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، نحو اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية.