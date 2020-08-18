المغرب يدعو الأطراف المتناحرة في مالي إلى الحوار

أعلنت وزارة الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تتابع بانشغال الأحداث الجارية منذ بضع ساعات في مالي.وأفاد بيان للوزارة بأن المملكة المغربية متمسكة باستقرار مالي، وتدعو مختلف الأطراف إلى حوار مسئول، في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشعب المالي.