رئيس وزراء البحرين يخضع لفحوص طبية دورية

قالت وكالة أنباء البحرين اليوم، إن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة (84 عاما) خضع لفحوصات طبية معتادة.وكان مكتب رئيس الوزراء ذكر على تويتر يوم السبت أن الشيخ خليفة غادر البلاد في زيارة خاصة للخارج، لكنه لم يذكر السبب، ولا يعرف المكان الذي يوجد فيه حاليا.وأمضى الشيخ خليفة هذا العام بعض الوقت في ألمانيا للعلاج من مرض لم يتم الكشف عنه وعاد إلى البحرين في مارس.