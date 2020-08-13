للعام الـ12 على التوالي.. مصر للطيران تجتاز تجديد شهادات «الأيزو»

حصلت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية للعام الثاني عشر على التوالي على تجديد شهادات الأيزو بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات (ISO 9001-2015 14001-2015 450012018)، والخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية، وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة وفد من شركة GIC EGYPT.وأعرب الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن سعادته باجتياز هذه الشهادات والتي تعد أعلى الشهادات الدولية في مجال السلامة والجودة، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها صناعة النقل الجوي خلال جائحة كورونا، وهذا يدل على قدرة الشركة الوطنية على التطوير المستمر وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق التأكد من تنفيذ جميع المتطلبات للمواصفات القياسية، بالتنسيق بين الإدارة العامة للسلامة والجودة والقياسات وجميع القطاعات والإدارات العامة للشركة، رغم الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا.ومن جانبه، قال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط، إن الشركة اجتازت كافة المراجعات التي أجراها الوفد على العديد من القطاعات الهامة بالشركة لتحصل بذلك على تجديد اعتماد شهادات الأيزو مع NO Findings & observations، مؤكدا أن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية تعد من أوائل الشركات التي اجتازت تفتيشات الأيزو منذ الحصول عليها في عام ٢٠٠٨ واستمرت حتى الآن في تجديدها.وأشاد الوفد بأداء والتزام العاملين بتطبيق كافة المعايير الدولية اللازمة مما أهلهم للحصول على هذه الشهادات بالشكل المشرف واللائق باسم تاريخ مصر للطيران دون أى ملاحظات أو نقاط عدم تطابق.الجدير بالذكر أنه قد تضمنت تلك المراجعات كافة الأعمال والإجراءات المختلفة وكذلك النظام الإداري المتكامل.