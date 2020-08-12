تراجع أسعار الذهب 17 جنيهًا.. وعيار 21 بـ 855 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب بالسوق المحلية تراجعها في التعاملات الصباحية اليوم متأثرة باستمرار انخفاضه في الأسواق العالمية مع استمرار ارتفاع سعر الدولار والذي دفع المستثمرين للاتجاه نحو الأصول الخطرة خاصة بعد تسجيل المعدن الأصفر لأرقام قياسية خلال الأيام الماضية.وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف - في تصريحات اليوم الأربعاء "إن أسعار الذهب انخفضت بنحو 17 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 977.10 جنيه، وعيار 21 نحو 855 جنيهًا وعيار 18 نحو 732.85 جنيه".وأوضح واصف أن سعر جنيه الذهب تراجع بنحو 136 جنيهًا ليسجل 6840 جنيهًا، وعالميًا بلغ سعر الأوقية 1932 دولارًا.