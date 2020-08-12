رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نتنياهو لماكرون: يجب إبعاد متفجرات حزب الله عن المناطق المأهولة بلبنان

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:39 ص
نتنياهو و ماكرون
نتنياهو و ماكرون
وكالات
طباعة
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهنأه على دوره القيادي في الساحة اللبنانية.

وأعرب نتنياهو عن استعداد إسرائيل لتقديم أي مساعدات إنسانية إلى لبنان، كما أكد أنه ينبغي إرسالها كليا بشكل مباشر إلى المواطنين اللبنانيين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من أجل تفادي وقوع مآس مماثلة لانفجار مرفأ بيروت، يجب إبعاد المتفجرات والصواريخ التي قام حزب الله بتخزينها عن جميع المناطق المأهولة في لبنان".

وشهد لبنان انفجارا مدويا يوم الثلاثاء 4 أغسطس، تسبب في سقوط أكثر من 150 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.

و أرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، علما أن تلك الاحتجاجات عجلت بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين 10 أغسطس.

موضوعات متعلقة

رئيس «الوطنية للانتخابات» مناشدا الشباب المشاركة بانتخابات الشيوخ: أنتم عتاد الوطن

صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.. الأحد

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بالفيوم

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

«الصحة»: 24 وفاة و168 إصابة جديدة بكورونا

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

شهادة حسين فهمي: «الستات كانوا بيمشوا ورايا ويعاكسوني»

أشهر إفيهات ومواقف عبد السلام النابلسي.. «مفيش دور لمعزة»

نجم الساعة

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

منوعات

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

تنسيق المعاهد الحكومية 2020

قيمة غرامة انتخابات مجلس الشيوخ 2020

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

«الثقافة» السورية تطلق مسابقة «البتاني» للقصة القصيرة

علاء جانب: القصيدة النثرية ابتليت بدخول غير الموهوبين

3 كتب جديدة لـ ليلى عبد المجيد فى مجال الإعلام

«ركن الياسمين» يناقش «العادات الذرية».. 20 أغسطس