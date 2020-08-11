23 جنيهًا تراجعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 بـ887 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية للجلسة الثانية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفضت بنحو 23 جنيها، متأثرة باستمرار انخفاضه في الأسواق العالمية مع ارتفاع سعر الدولار مقابل بقية العملات، ما دفع المستثمرين لبيع المعدن الأصفر لجني مكاسب على خلفية الارتفاعات القياسية التي حققها خلال الفترة الماضية.وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف- في تصريح له اليوم- إن أسعار الذهب انخفضت بنحو 23 جنيها، مشيرا إلى أن عيار 24 سجل نحو 1013.7 جنيه، وعيار 21 نحو 887 جنيها، وعيار 18 نحو 760.25 جنيه.وأوضح واصف أن سعر جنيه الذهب تراجع بنحو 184 جنيها ليسجل 7096 جنيها، وعالميا بلغ سعر الأوقية 2049 دولارا.