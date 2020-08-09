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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ما هو موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020 بالتفصيل؟

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:00 م
مرتبات
مرتبات
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يبحث الكثير من العاملين بالدولة المصرية بالمؤسسات الحكومية والخاصة عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020

الجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية كشفت عن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في الدولة، بمناسبة بدء عمل بموازنة العام المالي الجديد 2020-2021، بحيث تبدأ إتاحة مستحاقات العاملين بكل في ماكينات الصرف الآلي، وذلك وفقًا للمواعيد التي أعلنتها وزراة المالية بالمنظومة المالية الإلكترونية، موجهه العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، وذلك لا يستدعي فكرة التزاحم على الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 -).

ويقدم "الدستور" مواعيد صرف المرتبات في شهر أغسطس 2020:

* المجموعة الأولى ابتداء من يوم الأحد 23 أغسطس 2020:
وزارات: (الصحة - والتضامن الاجتماعي - النقل- الاتصالات - القوى العاملة - الإنتاج الحربي - الهجرة وشئون المصريين بالخارج - قطاع الأعمال العام - شئون مجلس النواب - والوزارات الداخلية - الأوقاف - الإسكان - السياحة - البترول - الآثار - التجارة والصناعة - الطيران المدني )

* المجموعة الثانية ابتداء من يوم الإثنين 24 أغسطس 2020:
وزارات: ( التعليم العالي - التمية المحلية - العدل - الكهرباء - التخطيط - التعاون الدولي) والجهات التابعة لهم (مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية)

* المجموعة الثالثة ابتداء من يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020:
وزارات: (التربية والتعليم - الزراعة واستصلاح الأراضي - الموارد المالية - الشباب والرياضة - الخارجية - المالية) والجهات التابعة لهم (مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية).

مدريات الخدمات بالمحافظة (التربية والتعليم - الزراعة - الطب البيطر - الشباب والرياضة).

هيئات مستقلة وجهات (الأزهر الشريف - رئاسة مجلس الوزارء - رئاسة الجمهورية) وباقي الجهات الأخرى.

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