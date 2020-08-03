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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:53 م
صرف مرتبات
صرف مرتبات
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يتسأل المصريون بالمؤسسات الحكومية والخاصة عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020

ويشار إلى أن وزارة المالية المصرية كشفت عن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في الدولة، بمناسبة بدء عمل بموازنة العام المالي الجديد 2020-2021، بحيث تبدأ إتاحة مستحاقات العاملين بكل في ماكينات الصرف الآلي، وذلك وفقًا للمواعيد التي أعلنتها وزراة المالية بالمنظومة المالية الإلكترونية.

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وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، وذلك لا يستدعي فكرة التزاحم على الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 -).

ويقدم "الدستور" موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020:

المجموعة الأولى ابتداء يوم الأحد 23 أغسطس 2020.

وزارات: (الصحة - والتضامن الإجتماعي - النقل- الإتصالات - القوى العاملة - الإنتاج الحربي - الهجرة وشئون المصريين بالخارج - قطاع الأعمال العام - شئون مجلس النواب - والوزارات الداخلية - الأوقاف - الإسكان - السياحة - البترول - الأثار - التجارة والصناعة - الطيران المدني )

المجموعة الثانية ابتداء من يوم الإثنين 24 أغسطس 2020.

وزارات: ( التعليم العالي - التمية المحلية - العدل - الكهرباء - التخطيط - التعاون الدولي) والجهات التابعة لهم (مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية)

المجموعة الثالثة ابتداء من يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020.

وزارات: ( التربية والتعليم- الزراعة واستصلاح الأراضي - الموارد المالية - الشباب والرياضة - الخارجية - المالية) والجهات التابعة لهم (مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية).
مدريات الخدمات بالمحافظة ( التربية والتعليم - الزراعة - الطب البيطر - الشباب والرياضة ).
هيئات مستقلة وجهات ( الأزهر الشريف - رئاسة مجلس الوزارء - رئاسة الجمهورية ) وباقي الجهات الأخرى.

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