رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تناقش تطوير وميكنة «التموين الطبي»

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:23 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا صباح اليوم السبت، بمقر الإدارة العامة للتموين الطبي التابع لوزارة الصحة والسكان، وذلك لمناقشة تطوير منظومة التموين الطبي ووضع نظام لميكنة المخازن وتطوير ورفع كفاءة الأماكن الإدارية.

جاء ذلك بحضور اللواء وائل الساعي مساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية والمشرف على الإدارة العامة للتموين الطبي، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي والدكتور محمد حسانين رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، والدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والأستاذ محمد رمضان مدير عام التموين الطبي.

ووجهت الوزيرة الشكر لكافة العاملين بإدارة التموين الطبي لمجهوداتهم التي ساهمت في إدارة وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، كما وجهت الشكر لهم على الاستعداد التام وجاهزية المستلزمات وسرعة التحرك للمشاركة في توفير المساعدات للشعب اللبناني في حادث مرفأ بيروت الأليم.

كما وجهت الوزيرة بمتابعة سير العمل لتوفير حقائب الأدوية والمستلزمات للمخالطين لمصابي فيروس كورونا وحالات العزل المنزلي، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج كمامات قماش داخل حقيبة المستلزمات والتي يتم توزيعها طبقًا لمنظومة التقصي والحصر لشجرة المخالطين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت أيضًا بوضع منظومة جديدة لتوزيع المستلزمات من خلال إسنادها إلى شركات مخصصة للتوزيع لضمان وصول كافة المستلزمات كاملة إلى المنشآت الصحية، كما وجهت بتطوير كافة مخازن الأدوية والمستلزمات ووضع نظام للتكويد والميكنة والتخزين بالإضافة إلى منظومة كاميرات مراقبة، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت برفع كفاءة الأماكن الإدارية من خلال تطوير شبكات الكهرباء والصرف الصحي وتوفير زي موحد لائق لكافة العاملين بالتموين الطبي على مستوى الجمهورية وتطوير بيئة العمل، ووجهت بالانتهاء من كافة تلك الأعمال في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الوزيرة وجهت باستحداث منظومة أرصدة ثابتة من المستلزمات لتلبية أي احتياجات للمساعدات الداخلية أو الخارجية وتوفيرها بشكل سريع في حالة الطوارئ والأزمات، ومنها الاحتياجات الأفريقية، وذلك من خلال وضع قوائم تشمل كافة المستلزمات بداية من الخيوط الجراحية وحتى آلات العمليات، حيث يتم تحديث تلك القوائم بشكل دوري من خلال منظومة تصبح جزءًا أساسيًا من إدارة التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ولفت إلى أن الوزيرة وجهت بالتوسع في مخازن التموين الطبي لتغطية كافة مناطق ومحافظات الجمهورية من خلال نظام تشغيل موحد وربطه بإدارة ومخازن التموين الطبي التابعة للوزارة، كما وجهت بمتابعة الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة من خلال متابعة آلية الاستهلاك والصرف ومؤشرات الأداء والتشغيل في المستشفيات، وانعكاس ذلك على خدمة المواطنين وتلبية كافة الاحتياجات وبما يخدم أنشطة وزارة الصحة ومبادرات الصحة العامة.

وتابع مجاهد أن الوزيرة التقت العاملين في إدارة التموين الطبي وحرصت على الاستماع إليهم لتذليل أي تحديات قد تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، كما وجهت الوزيرة بصرف مكافأة شهر لجميع العاملين بالإدارة العامة للتموين الطبي تقديرًا لمجهوداتهم في العمل وتحفيزًا لهم للاستمرار في تلك المجهودات.

موضوعات متعلقة

«الموسيقيين» تحرر محضرًا ضد حمو بيكا

«الصحة»: إصابتان ولا وفيات فى «حريق دائرى المعادى»

«آى باد» وهاتف وإكسسوارات.. مسروقات فيلا محمود الخطيب

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

تشييع جنازة ضحايا انفجار بيروت في الغربية (فيديو)

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

ذهبت مع صديقتها مسابقة الوجوه الجديدة ونجحت.. حكايات هند رستم مع الفن

هند رستم: لا يوجد فنانة تستحق لقب «ملكة الإغراء» من بعدي

أسوأ ليلة في حياة هند رستم.. «المرحوم كان بينام هنا»

نجم الساعة

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

منوعات

«نهي".. خريجة «خدمة اجتماعية» تحترف صناعة المنظفات منزليًا

عائلة فلسطينية تطلق اسم «بيروت» على مولودتها الجديدة

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخراب يدق باب تركيا
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
صفاء النجار
لماذا ما زال الاستعمار رومانسيًا؟!
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
المزيد

الثقافة

مرشحو التجديد النصفي بـ«اتحاد كتاب» يطلقون مبادرة لإنقاذ بيت المثقفين

أين تذهب أموال الجريمة؟.. نيكولاس شاكسون يجيب

«بنك المعرفة المصرى إنجازات وتطلعات».. ندوة بالأعلى للثقافة

«الشباب.. القدوة - السوشيال ميديا» بـ «الأعلى للثقافة».. 20 أغسطس