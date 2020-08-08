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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عمال «شرق الدلتا للنقل والسياحة» يفضون إضرابهم

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:22 م
شركة شرق الدلتا
شركة شرق الدلتا
دعاء جابر
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قرر عمال شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، فض الإضراب الذي شارك فيه عمال الشركة بمختلف فروعها عن العمل بعد وعد عضو مجلس إدارة الشركة للعمال، برفع المرتبات والنظر في تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف نصف شهر فورًا عقب انتهاء الإضراب.

وكان العمال بالشركة قد دخلوا في إضراب عن العمل في 24 يوليو الماضي احتجاجًا على قرار وزير قطاع الأعمال بوقف صرف الأرباح الشهرية، وهو ما يسميه العمال الأجر المُكمل، حيث يتقاضى مَن أمضى عشرين عامًا بالشركة 1300 جنيه، ويضاف إليها ألف جنيه شهريًا كأجر مُكمل، وكذا عدم صرف أي علاوات منذ عام 2014 وعدم تطبيق أي زيادات في الأجور وهو ما كان يطالب به العمال، إلا أنهم فوجئوا بقرار الإدارة بخصم الأجر المكمل من رواتبهم، وهو ما دفع العمال إلى الإضراب عن العمل دون أن تسعى الإدارة خلال الأيام الأولى الإضراب إلى التفاوض، ومع استمرار العمال في الإضراب وتمسكهم بمطالبهم اضطرت الإدارة إلى التراجع، حيث عقد عضو مجلس إدارة الشركة اجتماعًا مع العمال قبل أربعة أيام وعدهم خلاله بصرف نصف شهر مباشرةً بعد انتهاء الإضراب ورفع الأجور إلى الحد الأدنى الذي قرره رئيس الجمهورية بألفي جنيه خلال الفترة المقبلة ودراسة صرف جميع المتأخرات لدى الشركة والمتمثلة في بدل المبيت للسائقين والمُحصلين.

ووافق العمال على فض الإضراب والعودة للعمل ومنح الإدارة الفرصة لتحقيق مطالبهم والحصول على حقوقهم المُهدرة خلال الفترة الماضية.

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