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سياسي

أبوشقة: نؤيد المشروع الوطني للرئيس السيسي في إقامة دولة ديمقراطية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:47 م
بهاء الدين أبوشقة
بهاء الدين أبوشقة
إسلام نصير
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قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه تفعيلا ً للتعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2019 من إنشاء غرفة ثانية للبرلمان تسمى بمجلس الشيوخ، وتفعيلا لهذا الاستحقاق الدستوري لقد تم الدعوة إلى إجراء الانتخابات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 11 و12 أغسطس الجاري داخل مصر.

وأضاف المستشار بهاء الدين أبوشقة، في بيان له، أن حزب الوفد شارك في القائمة الوطنية "من أجل مصر" والتي تضم 11 حزبًا سياسيًا، وهى قائمة لها دلالة في أن الأحزاب والقوى السياسية على قلب رجل واحد في تفعيل المادة الخامسة من الدستور وأن الأحزاب والقوى السياسية تؤيد كما يؤيد حزب الوفد المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إقامة دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

وتابع رئيس الوفد، أن تحقيق الاستقرار السياسي لا يتأتى إلا بدفعه للمادة الخامسة من الدستور والتي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية ومن أجل تفعيل هذه المادة لقد شارك حزب الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ بـ6 مرشحين.

وأشار أبوشقة، إلى أنه من أجل تحقيق ما نصبو إليه من ديمقراطية ومن تفعيل للمادة 5 من الدستور، ندعو المصريين جميعًا أن يشاركوا في الانتخابات التى ستجري يومى ٩و١٠ أغسطس خارج مصر، ويومى ١١و١٢ من ذات الشهر داخل مصر، سواء بانتخاب مرشحى القائمة أو مرشحى حزب الوفد على المقاعد الفردية في مختلف المحافظات.

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