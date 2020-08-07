ارتفاع ضحايا الطائرة الهندية المنكوبة لـ14 قتيلًا و123 مصابًا

أعلنت الشرطة الهندية، مصرع 14 شخصا وإصابة 123 آخرين بينهم 15 في حالة حرجة في حادث تحطم الطائرة.وتعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية لحادث مروع لدى هبوطها في مطار جنوب الهند، ما أسفر عن مصرع قائدي الطائرة عقب انشطارها إلى نصفين أثناء هبوطها مع إنهاء رحلتها.وتقل الطائرة على متنها ما يقرب من 190 راكبا إضافة إلى طاقمها.