الجامعة العربية تُنكس علمها حدادًا على ضحايا انفجارات بيروت

نكست الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، علمها، حدادًا على ضحايا انفجارات بيروت التي هزت العاصمة اللبنانية، ظهر أمس، وسقط على إثرها مئات من الشهداء والجرحى، وخلّفت خسائر مادية جسيمة.​وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان، إن تنكيس علم الجامعة إنما يعكس عمق التضامن العربي مع الشعب اللبناني، ومع بيروت التي أعلنتها الحكومة اللبنانية مدينةً منكوبة، مؤكدًا أن حالة الحزن التي انتابت العالم العربي، من أقصاه إلى أقصاه، إنما تعكس قوة اللحمة بين الشعوب العربية، والمكانة التي يتمتع بها لبنان العزيز في قلوب العرب.​وأضاف المصدر أن أحمد أبوالغيط، الأمين العام، كان قد أطلق مناشدة لكل الدول العربية والمجتمع الدولي بالإسراع بتوجيه المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان لمساعدته على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.