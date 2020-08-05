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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يفترس تركيا من جديد.. مخاوف من عدم جاهزية المستشفيات

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:42 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
أمينة ذكى
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قالت الغرفة الطبية في أنقرة، إن العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا في العاصمة التركية أنقرة يقترب من 1000، مع وصول وحدات العناية المركزة في مستشفيات المدينة إلى طاقتها الكاملة.

ونقل موقع "دوفار" الإخباري عن الغرفة قولها في تقرير عن فيروس كورونا، لشهري يونيو ويوليو، إن الارتفاع المفاجئ في الحالات أدى إلى عدم قدرة المستشفيات الوبائية ووحدات العناية المركزة في المدينة على قبول المرضى.

تأتي الزيادة في عدد المصابين بعد قرار السلطات التركية في تخفيف إجراءات الإغلاق التي بدأتها من شهور لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وتستمر المخاوف بشأن زيادة الحالات.

يذكر أنه خلال العطلات، لوحظ أن المسافرين يتحدون المسافات الاجتماعية وغيرها من تدابير الحماية، وذكر تقرير الغرفة أنه تم تسجيل 884 إصابة يومية في المتوسط ​ ​​في الفترة من 1 إلى 7 يونيو، بينما قفز هذا الرقم إلى 923 بين 20 و26 يوليو.

وأضاف التقرير أنه حتى خلال ذروة تفشي الوباء في أبريل ومايو، لم يكن هناك سوى مريض مصاب في كل غرفة في مستشفيات الوباء، ولكن هناك الآن مريضان ثبتت إصابتهما بالفيروس الجديد في كل غرفة.

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