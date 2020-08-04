هشام عبدالحفيظ يتابع تطبيق إجراءات الوقاية بـ«مصر للطيران»

قام المهندس هشام عبدالحفيظ، رئيس مجلس إدارة الخدمات الأرضية بمصر للطيران، بمتابعة تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بتجهيز وإعداد الوجبات التى يتم تقديمها للركاب.وتابع تعقيم أدوات الإنتاج والتأكيد على التزام جميع العاملين بالشركة بتطبيق معايير السلامة والجودة لضمان سلامة وصحة الركاب والعاملين من منطلق الاهتمام بالعنصر البشرى طبقا لتوجيهات وزير الطيران المدنى.وذلك خلال جولة تفقدية على جميع إدارات وأنشطة الشركة، رافقه محمد جلال، مساعد رئيس مجلس الإدارة، وإيهاب دهب، رئيس قطاع التشغيل.