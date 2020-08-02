كوكب الشرق تغنى «ألف ليلة وليلة» و«ظلمنا الحب».. الخميس المقبل

تنظم ساقية عبد المنعم الصاوى حفل كوكب الشرق أم كلثوم الخميس 6 من أغسطس تطل فيه الست فى حفلتين متتاليتين فى تمام السادسة والثامنة مساءً على مسرح النهر وتغنى فيهما "ألف ليلة وليلة" و"ظلمنا الحب"، وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذي يقدمه مسرح الساقية للعرائس.يشار إلي أن تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.