«هنعمل لغبطيطا» أغنية جديدة تجمع عمر كمال وحسن شاكوش

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال عن استعداده لطرح أغنية جديدة تجمعه بصديقه المطرب حسن شاكوش وتحمل اسم "هنعمل لغبطيطا" ونشر بوستر دعائي لها وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وحقق عمر كمال وحسن شاكوش، نجاحا جماهيريا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة من خلال غناء المهرجانات، حيث قدما عدة أغاني أبرزها "بنت الجيران" و"عود البطل" و"شوكولاته سايحة جوا كيكة".