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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: على تركيا التوقف عن التدخل فى شئون الدول العربية

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:55 ص
الدكتور أنور قرقاش
الدكتور أنور قرقاش
أمينة ذكى
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قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية اليوم السبت إنه يجب على تركيا التوقف عن التدخل في شئون الدول العربية.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي.

يأتي هذا في أعقاب تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بـ"محاسبة" الإمارات "لما ارتكبته من أعمال ضارة" في ليبيا وسوريا، وقال أكار في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن "أبوظبي ارتكبت أعمالا ضارة في ليبيا وسوريا" متوعدًا إياها بالقول: "سنحاسبها في المكان والزمان المناسبين".

واتهم أكار أبوظبي بـ"دعم المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا" بقصد الإضرار بأنقرة.

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