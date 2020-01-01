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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المشيشى: حكومة تونس الجديدة ستعمل على تحقيق تطلعات المواطنين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:59 م
هشام المشيشي
هشام المشيشي
أبوزيد على
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كشف هشام المشيشي، رئيس الوزراء التونسي المكلف، اليوم الجمعة، عن أن الحكومة المقبلة ستكون لكل التونسيين، ونسعى على تحقيق تطلعات المواطنين.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كان قد كلّف، السبت الماضي، رسميًا وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة، خلفًا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل.

وذكرت قناة «العربية»، أن المشيشي شرع في إجراء مشاورات تشكيل الحكومة بقصر الضيافة بضاحية قرطاج، مشيرةً إلى أن قرار تكليف المشيشي، أثار ردود فعل متضاربة بين مختلف الأحزاب السياسية ولدى الرأي العام التونسي، خاصة وأن اختياره كان من خارج المنظومة الحزبية الممثلة في البرلمان.

وفي وقت سابق، طالبت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي بتشكيل حكومة لا تضم حركة النهضة.

يشار إلى أنه سيكون أمام رئيس الوزراء الجديد شهر واحد لتشكيل ائتلاف حكومي من البرلمان الذي يشغل فيه حزبا «النهضة» و«قلب تونس» أكبر عدد من المقاعد.

ولفتت العربية إلى أن المشيشي، يعد شخصية مستقلة، تقلد منصب وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، وشغل خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفًا بالشئون القانونية.

كما حصل المشيشي على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية، وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة في تونس، وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بسترازبورج في فرنسا.

وتقلد خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشئون الاجتماعية، وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، وعمل أيضا كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

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