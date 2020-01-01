السيسي يُهنئ الرئيس العراقي بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًّا مساء اليوم الخميس، مع الرئيس العراقي برهم صالح؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من السيسي، وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعبًا.