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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بـ«الكمامات» الحجاج يرفعون أيديهم بالدعاء (صور)

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:12 م
الحجاج
الحجاج
أميرة العناني
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«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، امتلأ المسجد الحرام بصوت الحجاج أثناء التلبية، سائلين الله أن يستجب لهم ويغفر ذنوبهم ويرفع عن العالم البلاء والوباء.

وتعالت الأصوات أثناء طواف القدوم بالبكاء وسط حالة من الخشوع رصدتها الكاميرات، بعيون اشتاقت إلى الطواف في بيت الله الحرام، ‏‎وفي مطلع اليوم أدى ضيوف الرحمن مناسك حجهم وهم محترزون متباعدون، يستهلونها بطواف القدوم. ‎

‏‎جاء ذلك وسط تواجد كثيف من رئاسة شؤون الحرمين، التي وقفت ميدانيا مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، لرعايتهم وخدمتهم وتلبية كل احتياجاتهم.
الحجاج
الحجاج

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