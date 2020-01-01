«الإفتاء» تنصح بالدعاء بين العصر والمغرب يوم وقفة عرفات (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحج هو الركن الأكبر في الإسلام، فمن حج فقد أصبحت ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولفضل هذا الركن، جرى تفضيل هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى.وأضاف عبدالسميع، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أن أفضل يوم من هذه الأيام هو يوم عرفة، بل هو الأفضل في السنة على وجه العموم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة.وتابع: "يوم عرفة هو أفضل يوم تطلع شمسه وهو الأفضل عند الله سبحانه وتعالى، وهو يوم الدعاء والصيام والذكر والأعمال الصالحات، وكثير من أولياء الله الصالحين لهم تجربة في هذا اليوم، حيث لا يدعون بشىء في يوم عرفة إلا ويحققه الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية.ونصح بتخصيص ساعتين أو ثلاثة غدًا الخميس، وهو يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، ويستحب في الفترة ما بين صلاتي العصر والمغرب، حيث يدعي المسلم بكل ما شاء ولا ينسى بلده وأمته الإسلامية، ويدعو لمصر بأن يرفع الله عنها الوباء والبلاء، وأن يعم فيها الرخاء والخيرات وأن يعيد المصريين إلى سابق عهدهم ومجدهم.