«الملابس الجاهزة»: مصانع تحتفظ بإنتاجها في المخازن بسبب تراجع الطلب

قال عمرو حسين، رئيس غرفة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن نسبة كبيرة من المصانع تحتفظ بالإنتاج في المخازن حتى الآن بسبب تراجع الطلب في الفترة الأخيرة.وأضاف حسين، في تصريحات لـ"الدستور"، أن نسبة المبيعات في الفترة الأخيرة لم تتجاوز 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وعلى الرغم من تقدم التجار بكثير من التخفيضات إلى أن هناك ركود في الأسواق.وأكد رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، أن الوضع الراهن بحاجة إلى مساندة من القيادة السياسية لتخطي العقبات المتلاحقة من آثار فيروس كورونا، وتقليل الخسائر على التجار، مشيدا بمبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك التي ستحرك الأسواق.